The Sims | Margot Robbie produrrà il live action del videogioco

(Di giovedì 21 marzo 2024)non si ferma mai e, dopo i successi dell’acclamato Barbie, l’attrice australianal’adattamentodel celebre gioco di simulazione Thedella EA Games e ideato da Will Wright. Il progetto si trova ancora nelle fasi iniziali e non sappiamo quando arriverà sul grande schermo il nuovo film, ma la casa di produzione del progetto è proprio LuckyChap, la compagnia di produzione fondata danel 2014 insieme a Tom Ackerley, Josey McNamara and Sophia Kerr. Secondo quanto riportato da Variety la regia è stata affidata a Kate Herron, che ha diretto alcuni episodi di famose serie tv quali Sex Education, Loki e impegnata anche nella seconda stagione di The Last of Us. La sceneggiatura sarà scritta a quattro mani ...