The Sims il Film | il gioco di simulazione di vita inizia la produzione del film

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il celebre franchise videoludico Theapproda sul grande schermo. La regia è affidata a Kate Herron, la talentuosa regista della prima stagione di Loki, che si occuperà anche della sceneggiatura insieme a Briony Redman. The: ildididiventa unLaè curata da LuckyChap, la società di Margot Robbie, reduce dal successo di Barbie, in collaborazione con Roy Lee e Miri Yoon di Vertigo Entertainment. Electronic Arts, creatrice del, sarà coinvolta a livello creativo e produttivo. Theè undidiin cui i giocatori controllano avatar con personalità, abilità e relazioni mutevoli, ...

