The Room Next Door | nuove aggiunte al cast del nuovo film di Almodóvar

(Di giovedì 21 marzo 2024) Oltre alle star già annunciate, nei mesi scorsi, Julianne Moore, Tilda Swinton e John Turturro, aldi PedroThesi aggiunge Alessandro Nivola. Nivola è conosciuto per aver interpretato Aleksei Sytsevitch, alias Il Rinoceronte, nelMarvel di JC Chandor Kraven il cacciatore, la cui uscita nelle sale mondiali è prevista per il 30 agosto. Recita inoltre al fianco di Adrien Brody neldi Brady Corbet The Brutalist, distribuito da Universal e Focus Features, senza data d’uscita in Italia. Nivola sarà poi protagonista della miniserie di Apple TV+ The Big Cigar nel ruolo del produttore cinematografico di Hollywood Bert Schneider nella storia sulla complicata amicizia di Schneider con il leader delle Pantere Nere ...

Julianne Moore sarà la protagonista di “The Room Next Door ”, il primo lungometraggio in lingua inglese dell’autore spagnolo Pedro Almodóvar , secondo quanto riportato da Variety. L’attrice di May ... (cinemaserietv)

Il regista Pedro Almodóvar tornerà alla regia di un lungometraggio in occasione di The Room Next Door e nel cast ci sarà anche Alessandro Nivola . Alessandro Nivola farà parte del cast di The Room ... (movieplayer)

Formula 1, Gran Premio di Australia: gli orari in tv su Sky, TV8 e Now - Auto - News: Appuntamento ad Albert Park per la terza gara della stagione della massima serie automobilistica. Tutti i turni in diretta sulla Pay-TV, qualifiche e gara in differita in chiaro ...gpone

Il Sogno (side project Nuove Tribù Zulu) concerto e presentazione del libro "Kavi - Il poeta è vivo" - Mercoledi 27 marzo dalle 19 i fratelli Andrea e Paolo Camerini, fondatori del gruppo world-folk-rock Nuove Tribù Zulu, presenteranno a Roma sul palco del CSOA Forte Prenestino il loro ultimo concept a ...informazione

Something in the Room She Moves - Caldo, estatico, coloratissimo “Something in the Room She Moves” è l'album che segna il ritorno di Julia Holter ...sentireascoltare