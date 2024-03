Terra amara | anticipazioni 22-24 marzo | Zuleyha perde villa Yaman

(Di giovedì 21 marzo 2024)prosegue con un nuovo appuntamento, in onda venerdì 22e domenica 24su Canale 5. La soap ha ceduto il posto nella fascia pomeridiana, dal lunedì al sabato alle ore 14.10, a Endless Love. Di seguito, dunque, ecco ledella nuova puntata. Si avvicina sempre di più il traguardo dell’ultimo episodio di. La soap ha tenuto compagnia ai telespettatori per quasi due anni, a partire dallo scorso 6 luglio 2022, grazie alle avvincenti storie diAltun, Fikret, Hakan e tutti gli altri personaggi di Cukurova. Nel frattempo, a partire da lunedì 11, la serie ha ceduto lo slot delle 14.10, dal lunedì al sabato, a Endless Love, il nuovo serial incentrato sulla tormentata relazione ...

Terra amara, puntata 22/3: villa Yaman viene pignorata - Zuleyha si trasferirà in hotel, Sermin e Betul contatteranno un giornalista per montare uno scandalo sulla vicenda ...it.blastingnews

Michelle Impossible, Hunziker in tv dopo la rottura con Alessandro Carollo: ospiti della serata e cosa succede - Michelle Impossible & Friends, il one woman show di Michelle Hunziker, va in onda mercoledì 20 marzo con la terza, nonché ultima, puntata. Il programma ...leggo

Terra amara: sorpresa nella puntata del 22 marzo. Proprio loro spariscono per tante ore - Nell'ultimo episodio della soap opera Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova), in onda domenica 17 marzo su Canale 5, Mujdat minaccia di portare via Kerem Ali se Fikret non gli… Leggi ...informazione