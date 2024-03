Tennis | Miami | Arnaldi al secondo turno

(Di giovedì 21 marzo 2024) Matteoaccede aldel torneo Atp 1000 di, in Florida. Subito fuori invece Martina Trevisan e Elisabetta Cocciaretto nel tabellone Wta.(n.38) ha eliminato 6-3 6-4 il francese Arthur Fils (n.37) e sfiderà domani il kazako n.18 al mondo Alexander Bublik. Scesa in campo con una gamba fasciata, la Trevisan (n.61) si è ritirata nelset mentre era in svantaggio 6-3 3-0 contro l'australiana Storm Hunter (n.3). Cocciaretto (n.51) è stata battuta invece 6-3 6-4 dalla giapponese Naomi Osaka.

