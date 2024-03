Tennis | malore in campo per Matteo Berrettini a Miami

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 21 marzo 2024) caption id="attachment 345024" align="alignleft" width="300"/captionPaura inper; ilta italiano si è sentito male durante il match contro lo scozzese Andy Murray che segnava il suo esordio al Masters 1000 di, negli Ststi Uniti.aveva vinto il primo set con il punteggio di 6-4 ma, a un certo punto, ha accusato un capogiro e ha dato l'impressione di stare per svenire. Fortunatamente è stato in grado di raggiungere la sua sedia. Il medico, prontamente intervenuto, gli ha prestato soccorso e, dopo qualche minuto di riposo, gli ha dato il consenso per riprendere a giocare.