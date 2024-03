Tennis Cus Salvi in campo con giovanili e serie C

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Il Cus Ferraraha iniziato il suo lungo cammino nei campionati nazionalicon tre formazioni in gara. Nella prima fase regionale a gironi, gli under 12 maschili hanno ottenuto una netta vittoria 3-0 contro ilConselice, con successi in singolare di Mattia Bruni e Christian Curti in due set. Gli stessi Mattia e Christian impegnati in doppio per il terzo punto a definire il punteggio finale di 3-0. Prossimo appuntamento nel derby contro la Marfisa. Le ragazze under 12 hanno ottenuto una preziosa vittoria 2-1 contro il JB sport Ferrara. Sui campi in terra rossa del Tc Ferrara, le giovani cussine si sono trovate 1-1 dopo i singolari. Vittoria al terzo per Viola Accorsi e sconfitta di misura per Allegra Arpi. Doppio decisivo a favore della stessa Accorsi in coppia con Ada Bianconi, dopo una battaglia terminata ...