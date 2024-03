Tennis | Berrettini ko a Miami dopo lo spavento Avanti Cobolli e Vavassori | derby azzurro con Sinner

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024), 20 marzo – Luci e ombre azzure nel primo turno delOpen, prestigioso ‘Masters 1000’ che completa il ‘Sunshine Double’ americano.Matteo, il più attesol’approdo in finale al Challenger di Phoenix seguito al lungo infortunio, combatte per tre set con Andy Murray e cede 6-4, 3-6, 4-6. Una sconfitta amara contro l’ex numero 1, e ora al 63esimo posto del ranking, con tanto di grande: alla fine del secondo set, Matteo ha un mancamento per l’elevata umidità dell’aria e quasi cade a terra. Solo appoggiandosi con la racchetta riesce a non crollare.un controllo medico e la misurazione della pressione, oltre all’assunzione di una barretta, il romano riprende. Il primo parziale se l’era aggiudicato con autorià, facendo il break decisivo al primo gioco. ...