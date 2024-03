Temperature record | Obiettivo frugalità per contrastare l’inquinamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Quasi un secolo di sviluppo della società industriale non può essere vanificato da qualche periodo di comportamenti virtuosi: gli effetti del nostro stile di vita degli ultimi decenni dobbiamo pagarli ancora per molto". Non utilizza mezzi termini Marta Pappalardo, professoressa ordinaria di Geografia Fisica e Geomorfologia al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, per descrivere la situazione climatica della nostra città. A causa dell’espansione urbana degli ultimi decenni, che ha comportato una crescita del traffico e soprattutto un aumento delle emissioni, ormai sono moltissime le città nelle quali si è creato il cosiddetto "effetto isola di calore", ossia l’aumento di temperatura che si ha spostandosi dalle zone rurali al centro cittadino. "Negli ultimi decenni abbiamo assistito a un aumento dellemedie annue di tutto il mondo - ...