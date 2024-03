Telecamere intelligenti | app digitali e persino controlli in casa | così il grande Fratello di Israele sorveglia la vita dei palestinesi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 21 marzo 2024) Yasser Abu Markha è un cittadino palestinese di 49 anni che vive con la moglie e quattro figlie nella cittadella vecchia del Khalil, in Cisgiordania. Nel 2021 Yasser è stato minacciato, perquisito e ha rischiato l’arresto da parte dell’esercito israeliano per colpa di un cucchiaio. La figlia di Yasser, 6 anni, giocando sulla terrazza che dà sul tetto, ha fatto cadere per strada un cucchiaio che lehanno riconosciuto come un sasso, facendo scattare l’allarme immediato. Pochi minuti dopo, unità dell’esercito israeliano hanno fatto irruzione nell’abitazione di Yasser, perquisendo per ore lae sottoponendo a fermo l’intera famiglia. Basta un cucchiaio, una palla, un orologio, un qualsiasi oggetto scambiato per un sasso ed è la fine. Yasser racconta che «da quel giorno faccio fatica a socializzare, limito i ...