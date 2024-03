(Di giovedì 21 marzo 2024)(Rovigo), 21 marzo 2024 –puntate su, stanziatiper potenziare il servizio di videosorveglianza sul territorio del Rodigino. Sono dieci i dispositivi che verranno installati, di cui cinque aidi ingresso in città, conintelligenti che leggono le targhe e segnalano i casi sospetti. I fondi arriveranno quasi tutti dal Governo – 200milalo stanziamento del Ministero dell’Interno, 50milala cifra a carico dei due Comuni – e serviranno anche ad aggiornare la connettività, i software e il server.: al via la delibera La giunta di– Comune capofila del progetto – ha approvato la ...

Telecamere ai varchi di Occhiobello e Stienta: 250mila euro sul piatto per la sicurezza - I due Comuni rodigini hanno partecipato insieme al bando del Ministero dell’Interno. Ecco cosa prevede il progetto ...ilrestodelcarlino

Asti, troppe famiglie e pochi parcheggi, la Ztl Cattedrale fa i conti con gli spazi - L'opposizione interpella il sindaco, ma c'è chi continua a chiedere più controlli contro i furbetti che entrano nell'area interdetta dove non ci sono Telecamere ...lanuovaprovincia

Patto per la sicurezza. Dieci nuove videocamere. Controlli a varchi e auto - Fosdinovo, la sindaca Bianchi ha siglato il documento in Prefettura. Serviranno a monitorare i mezzi in transito e adottare strategie congiunte.lanazione