Teatro Comunale | ok all’emendamento per riconoscimento dello status di monumento nazionale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 21 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl gruppo parlamentare a Montecitorio di Italia viva (primo firmatario Roberto Giachetti) e l’onorevole Pino Bicchielli (Noi Moderati), legato da storici e consolidati rapporti di amicizia e collaborazione politica con il sindaco di Benevento Clemente Mastella, hanno depositato alla Camera l’emendamento per l’inclusione deldi Benevento nell’elenco di quelli che riceveranno lodi. “Ringrazio gli amici di Iv e l’amico Pino Bicchielli per questo atto concreto e tangibile di sensibilità politica e istituzionale mostrata verso la città di Benevento e verso uno dei suoi beni storici più affascinanti e significativi: la riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti consentirà di raggiungere un risultato importante e di ...