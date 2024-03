Taylor Swift | è record | suo il film musicale più visto di sempre su Disney+

(Di giovedì 21 marzo 2024) Fresca del titolo IFPI di Globaling Artist of the Year per il 2023,sbanca anche in streaming con il suoconcerto. E mette a segno undopo l’altro. Con 4,6 milioni di visualizzazioni* suin tre giorni diventa ilpiùdisulla piattaforma streaming. Nel fine settimana, infatti, i fan dihanno guardato su16,2 milioni di ore delconcerto della durata di 3 ore e mezza. Il servizio di casa Disney è l’unica piattaforma sulla quale è possibile guardare per la prima volta lo show nella sua interezza, completo di brani eseguiti solo nei concerti dal vivo. A still ...

