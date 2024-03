(Di giovedì 21 marzo 2024) (Adnkronos) –e il Governo Meloni, protagonisti ancora una volta, di un dibattito acceso sull’industria dell’automotive in. Nonostante la sua leadership di mercato, inStellantis deve affrontare non poche rogne, lo stabilimento di Mirafiori è al centro di qualche settimana, di una polemica relativamente alla produzione di auto elettriche e dello scarso

Tavares: occorrono maggiori investimenti in Italia - Tavares e il Governo Meloni, protagonisti ancora una volta, di un dibattito acceso sull’industria dell’automotive in Italia. Nonostante la sua leadership di mercato, in Italia Stellantis deve affronta ...adnkronos