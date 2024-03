Taurus | perché l' Ucraina vuole a tutti i costi i missili tedeschi

(Di giovedì 21 marzo 2024) Le capacità superiori rispetto ai sistemi attualmente in dotazione a Kyiv rendono il missile di fabbricazione tedesca essenziale per la strategia di resistenza, ma la Germania tentenna sull'invio

Questa guerra non ha mai riguardato solo l'Ucraina: ... e in numeri ridotti, i missili tattici avanzati e l'esitazione tedesca nel fornire missili Taurus ... Si capisce quindi come sia soprattutto Putin a porsi obiettivi molto ambiziosi, perché crede che non ...

Il bellicismo dell'Europa disarmata: ...parte del governo critica il cancelliere Scholz per il rifiuto a fornire missili da crociera Taurus,...e richiederebbe molti anni non solo per le capacità produttive dell'industria ma anche perché la ...