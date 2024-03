Taremi torna a giocare titolare! In campo con l’Iran

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 21 marzo 2024) Durante la sosta per le Nazionali, non solo amichevoli e partite valide per l’Europeo del 2024. Ci sono anche le partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, e in Asia in particolare si giocherà la seconda fase. Intra pochi minutiche non rinuncia a Mehdi, prossimo attaccante dell’Inter. DA– Mehdiuna partita dae lo fa con il suo Iran, impegnato alle 17 contro il Turkmenistan. L’attuale attaccante del Porto prossimo all’approdo in nerazzurro al termine di questa stagione, giocherà in attacco al fianco del romanista Azmoun.è attualmente secondo in classifica e vuole avvicinarsi quanto più possibile, e se è il caso anche superare, l’Uzbekistan attualmente primo a ...