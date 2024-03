Taranto capitale della lingua greca di Puglia

ArcelorMittal non intende investire , si apre disputa legale Nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi con ArcelorMittal sull' ex Ilva di Taranto , il governo ha preso atto della indisponibilità di ... (tgcom24.mediaset)

Puglia, al via seconda edizione Mediterranean Aerospace Matching - Roma, 20 mar. (askanews) – “La Regione Puglia ha piantato in questo territorio i semi dell’aerospazio”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, inaugurando la seconda edizion ...askanews

Inaugurata la biblioteca dell'ospedale di Taranto, disponibili 2mila testi - Taranto - Uno spazio dedicato alla promozione della lettura rivolto non solo a degenti, personale in servizio in ospedale e studenti della Facoltà di Medicina ma anche ai cittadini interessati. E’ l’o ...lagazzettadelmezzogiorno

A Taranto pochi poliziotti e uffici scarni a rischio chiusura, la denuncia del Silp Cgil - Il momento sociale che stiamo vivendo, desta perplessità e preoccupazioni in merito alla sicurezza a Taranto e provincia. Da anni, infatti, la nostra sigla evidenzia come il livello numerico di operat ...informazione