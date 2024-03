Tajani telefona a impiegato dell' ambasciata | indignati dal raid

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Da Bruxelles, dove è in missione per partecipare a un vertice internazionale, il ministro degli Esteri Antoniohato all'ucraino-italianod'Italia la cui abitazione è stata distrutta ieri notte durante un attacco missilistico russo. "Gli ho espresso la mia solidarietà, e anche la mia indignazione per questi continui attacchi, contro la capitale'Ucraina, contro obiettivi civili. Una vergogna che deve cessare al più presto", ha affermatosecondo quanto riferiscono fontia Farnesina.