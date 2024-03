Sì agli eurobond per la difesa comune, no alla guerra contro la Russia e all’icona di una Ue in ordine sparso. Lo dice chiaro il ministro degli Esteri, Antonio Tajani , da Bruxelles dove si sta ... (formiche)

(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 marzo 2024 " Consiglio di guerra? No, dobbiamo lavorare per la pace , questo sì, con grande determinazione, perché ci sono troppi focolai preoccupanti, dall'Ucraina al ... (liberoquotidiano)

Tajani: Consiglio Ue di guerra No, dobbiamo lavorare per la pace - (Agenzia Vista) Bruxelles, 21 marzo 2024 "Consiglio di guerra No, dobbiamo lavorare per la pace, questo sì, con grande determinazione, perché ci sono troppi focolai preoccupanti, dall'Ucraina al Medi ...quotidiano

Tajani: «A Bari nessun atto di guerra, giusto verificare» - "Noi siamo sempre garantisti ma essere garantisti non significa non volere indagini per accertare la verità. Credo che Piantedosi abbia fatto bene, non c'è ...ilmessaggero

Ucraina: Tajani, giusto destinare extraprofitti asset congelati ad acquisto munizioni - Sarebbe giusto destinare gli extraprofitti dei capitali russi congelati all'acquisto di munizioni per l'Ucraina, oltre che per la ...agenzianova