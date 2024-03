Svizzera | Contini | “Okafor? Sarebbe bello se giocasse di più al Milan”

(Di giovedì 21 marzo 2024) Giorgio, vice Commissario Tecnico della, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Noah, attaccante del

L'ultimo arrivato sembra già un veterano - Giorgio Contini è il volto nuovo dello staff della Nazionale Svizzera e si è subito ambientato, imponendo la sua personalità negli allenamenti ...laregione.ch

“Il ruolo di favorito Non conviene alla Svizzera” - Per preparare al meglio la rassegna europea la Svizzera ha cambiato qualche componente nello staff e ha scelto di andare in ritiro a La Manga, località spagnola dalla quale Pierluigi Tami si è espress ...rsi.ch

Nazionale Svizzera, ecco i nomi per le amichevoli di marzo - Diramata la lista dei giocatori convocati da Murat Yakin per gli impegni con Danimarca e Irlanda. Presenti anche i “ticinesi” Uran Bislimi e Renato Steffen.ticinonews.ch