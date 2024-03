Svendita | sequestro e bancarotta | ecco le opzioni-panico di Trump per la super cauzione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Pubblicato il 21 Marzo, 2024 (Adnkronos) –dei beni e: queste leche Donald, che i media americani descrivono sempre più "nel" e furioso, se arriverà alla scadenza di lunedì prossimo senza aver ottenuto la riduzione richiesta dai suoi legali dell'enorme, pari a 464 milioni di dollari, che deve depositare per poter portare avanti il ricorso contro la sentenza del processo per frode di New York. Mentre la scadenza si avvicina inesorabilmente, l'ex presidente si trova nella poco invidiabile posizione di contattare mega finanziatori repubblicani non per fondi per la sua campagna elettorale, ma per chiedere aiuto a mettere insieme l'enorme cifra che nessuna agenzia specializzata in...