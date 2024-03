Supermercati italiani assumono | da Esselunga a Eurospin e Penny | come candidarsi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 21 marzo 2024) I grandisono alla ricerca di nuove figure e personale da inserire in squadra, con l’apertura delle assunzioni per i prossimi mesi. Una buona notizia per chi è in cerca di lavoro, con le catene della grande distribuzione che sono a caccia di diversi profili, assumendo figure svariate all’interno dei vari punti vendita. Ma chi ha aperto posizioni e? Di seguito le mansioni ricercate da alcuni deipiù importanti presenti in Italia: da, passando perMarket e In’s Mercato. Le candidature, che potranno essere inoltrate negli appositi form, sono per posizioni aperte da Nord a Sud.in cerca di nuovo personaledetto, ad aprire le ...