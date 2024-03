Sud Pontino Sistemazione e sicurezza stradale | l’importanza della firma del protocollo provinciale VIDEO

(Di giovedì 21 marzo 2024) FORMIA – Laddove non arrivano i comuni – come Formia – ci pensa l’amministrazionedi Latina. Ha ottenuto davvero la valenza che meritava laapposta mercoledì mattina dal presidente Gerardo Stefanelli a tre innovativi protocolli d’intesa con cui l’ente di via Costa ha deciso di venire incontro ai comuni di Formia, Itri e L'articolo SuddelTemporeale Quotidiano.

“La lotta alle ecomafie continua”: il report dell’evento firmato da Legambiente e Libera - Lunedì a Terracina, presso la sala dell'ex Tribunale di via dei Volsci, si è svolto un evento regionale patrocinato dal Comune e dalla Regione Lazio, ...h24notizie

Sud Pontino / Consorzio per la gestione del Distretto Lt4: ok di Fondi, Monte San Biagio, Terracina e San Felice - SUD Pontino – Si è riunita ieri mattina, presso l’aula consiliare del Comune di Fondi “Luigi Einaudi”, la commissione Servizi Sociali, convocata dalla presidente Daniela De Bonis per aggiornare i memb ...temporeale.info

Fondi, cambio in panchina: esonerato il tecnico dell'Under 15 Samuele Bignozzi - Cambio in panchina per il Fondi per quanto riguarda l' Under 15 Elite, con il club sud-Pontino che comunica l'esonero del tecnico Samuele Bignozzi. Termina dunque alla seconda stagione l'avventura in ...gazzettaregionale