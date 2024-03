SubitoSento | solo a Udine gli apparecchi acustici sono a noleggio

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 21 marzo 2024)è un innovativo servizio nato a, pensato principalmente per le persone con difficoltà uditive. La peculiarità dista nella possibilità di noleggiare. A differenza dell’acquisto, ilgarantisce un costante e affidabile supporto. Questo legame si basa nonsulla professionalità della struttura, ubicata ain via Crispi, 13, ma anche sulla flessibilità del contratto di, che può essere interrotto in qualsiasi momento. Il principale obiettivo diè garantire sempre il benessere dell’utente, attraverso visite periodiche e la possibilità di cambiare l’o in qualsiasi momento durante il ...