Studente mima gesto della pistola contro Meloni | rischia fino a 14 giorni di sospensione Il genitore dell’alunno si scusa

(Di giovedì 21 marzo 2024) Unodel liceo Righi di Roma è al centro delle attenzioni dopo averto unla Premier Giorgia. L'episodio, avvenuto in Senato, ha provocato una valanga di reazioni, spingendo la scuola a valutare unamassima di 14. L'articolo .

Le visite nei palazzi del potere sono una prassi comune per le scuole. Di tanto in tanto, solitamente le scuole superiori, visitano la Camera, il Senato o il Quirinale. Niente di straordinario. ... (ilgiornaleditalia)

«Adesso, se hai coraggio, falla a me la pistola. Fammela in faccia» . Queste le urla del Senato re Maurizio Gasparri in Senato , nel retroscena raccontato dall’agenzia Dire. Quando è già uscita la ... (open.online)

Uno Studente del liceo Righi di Roma è al centro delle attenzioni dopo aver mima to un gesto della pistola contro la Premier Giorgia Meloni . L'episodio, avvenuto in Senato, ha provocato una valanga ... (orizzontescuola)

Gesto della pistola verso Giorgia Meloni, il liceo Righi sospenderà lo Studente 17enne: «Chiedo scusa» - «Se avessi fatto il gesto del pugno chiuso forse tutto questo casino non sarebbe successo. Mi scuso, ma il dissenso nei confronti di questo governo e ...msn

Meloni: «Colpisce gesto in giorno anniversario Biagi» - Ha mimato con le mani il gesto della pistola "puntandola" contro la premier Giorgia Meloni mentre erano in corso le comunicazioni della presidente del Consiglio al Senato. Uno ...ilmessaggero

Studente mima il gesto della pistola contro la Meloni. Il Preside "Ci saranno provvedimenti". La Russa "Gesto non proprio elegante" - Le visite nei palazzi del potere sono una prassi comune per le scuole. Di tanto in tanto, solitamente le scuole superiori, visitano la Camera, il Senato o il Quirinale. Niente di straordinario. Nella ...informazione