Strappa la placca anti taccheggio per rubare cappellino e felpa griffati

(Di giovedì 21 marzo 2024) Rubano vestiti alla Rinascente dopo aver rotto le placche, scoperti dall’addetto alla vigilanza, tentano la fuga ma uno dei due viene bloccato e arrestato. Si tratta di un marocchino di 25 anni: i poliziotti lo hanno trovato con un cappello Lacoste del valore di 65 euro e unamarca “Save The Duck” del valore di 99 euro nascosti nello zaino. E nelle scarpe aveva anche dosi di hashish. Già a novembre era stato arrestato mentre, dopo aver rotto con un masso una vetrina del centro di Monza, cercava diil contenuto della cassa. Durante il trasporto in Questura, il 25enne ha indicato ai poliziotti il suo complice che si aggirava nei dintorni della Rinascente, un marocchino 29enne con cui aveva tentato di sottrarre una giacca Lacoste da 200 euro, che è stata poi ritrovata danneggiata nella parte ...

