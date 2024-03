Stellantis | ennesimo schiaffo in faccia ai lavoratori italiani | in 1000 in Cassa Integrazione

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 21 marzo 2024) Roma, 21 mar – Chenon abbia un atteggiamento “simpatico” verso ie verso il Paese non è certamente una scoperta. Quando però le azioni che incoraggiano tale approccio si fanno vive, la questione procura ancora maggiori dolori sociali ad un tessuto produttivo già in enorme difficoltà da decenni.contro i: in mille cassointegrati fino a dicembre I fatti dicono che a poche ore dalle promesse dell’ad Carlos Tavares, l’altro ieri, è stato firmato un accordo presso lo stabilimento di Mirafiori relativo allaStraordinaria – con causale Contratto di Solidarietà – per 968 dipendenti. Una situazione che durerù almeno fino a dicembre. La nota dei vari sindacati che lo hanno ...