La speranza dei dipendenti pubblici di ottenere la liquidazione in tempi brevi e certi si è di Nuovo infranta sullo scoglio dei conti. Con una nota di poche righe inviata alla Commissione... (ilmessaggero)

Brutte notizie per i dipendenti pubblici. La Ragioneria generale dello Stato ha respinto, con una breve nota inviata alla Commissione lavoro della Camera, la proposta di legge che puntava a una ... (open.online)

Roma, 21 marzo 2024 – Tenere in ordine i conti dello Stato o riconoscere un diritto dei cittadini ad avere i soldi (che loro spettano) in tempi (più) rapidi? Questo è il dilemma. E la Ragioneria ... (quotidiano)

Doccia fredda per gli Statali. La Ragioneria di Stato boccia l’anticipo della liquidazione - Oggi per ottenere la prima rata del Tfs/Tfr occorre attendere un anno e si arriva fino a 5 anni per incassare l’intera somma. Tempi che la Consulta aveva definito incostituzionali ...quotidiano

Statali, liquidazione Tfs in ritardo. Nuovo stop dalla Ragioneria di Stato: «Anticiparlo costa troppo» - La speranza dei dipendenti pubblici di ottenere la liquidazione in tempi brevi e certi si è di nuovo infranta sullo scoglio dei conti. Con una nota di poche righe inviata alla ...ilgazzettino

TFS in tempi rapidi per i dipendenti pubblici La Ragioneria dello Stato boccia l’idea: “Costa troppo, quasi 4 miliardi solo nel 2024” - La Ragioneria Generale dello Stato ha bocciato le proposte di legge per ridurre da un anno a tre mesi il tempo di pagamento della prima rata del Tfs. Il motivo Il costo elevato della misura, stimato ...orizzontescuola