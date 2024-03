Stangata Apple | il governo estero fa causa | accuse molto gravi

(Di giovedì 21 marzo 2024), ildecide di farealla società: lesonoCome un fulmine a ciel sereno arrivata un duro colpo da incassare per. Lo stesso arriva direttamente dagli Stati Uniti D’America che ha messo nel mirino l’importante società. Per la precisione sia il dipartimento di Giustizia che i 16 procuratori generali statali hanno deciso di avviare unaantitrust contro il colosso di Cupertino. Lesonovisto che si parla di monopolio sul mercato della telefonia e che tende a danneggiare i consumatori, sviluppatori e aziende rivali.(Ansa Foto) ...

Sanzione da 1,8 miliardi per lo streaming musicale. Ma Cupertino non ci sta e si prepara a fare ricorso (ilgiornale)

Il gigante di Cupertino ha ricevuto una multa record dalla Ue per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato della distribuzione di app di streaming musicale La Commissione Europea ha ... (cityrumors)

Apple sotto accusa negli Stati Uniti per violazione delle norme antitrust - Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un'azione legale contro Apple, accusandola di violare le regole antitrust. Secondo l'accusa, Apple ha limitato la concorrenza e la scelta per ...informazione

Il governo Usa fa causa a Apple: "Monopolio illegale sugli iPhone" - Apple avrebbe violato il monopolio sul mercato degli smartphone: avviata un'azione legale da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ...ilgiornale

Gli Stati Uniti fanno causa ad Apple: “Violate le leggi antitrust, ha un monopolio illegale sugli smartphone”. E il titolo crolla in Borsa - Nuove cause contro Apple, dopo che l’Antitrust Ue ha comminato una multa record da 1,8 miliardi di euro al gruppo per violazioni delle regole sulla concorrenza con i servizi di streaming musicale. Il ...informazione