Stagione record La Mens Sana si congratula

(Di giovedì 21 marzo 2024) Ventinove: tanti sono i gironi del campionato nazionale di Eccellenza. Soltanto il Siena è riuscito a tagliare il traguardo promozione a quattro giornate dalla fine. Un altro, per la squadra di Magrini, di unadai numeri stellari. Tradotto: nessuna sconfitta (20 vittorie e 8 pareggi), miglior attacco (58 gol realizzati) e seconda miglior difesa (15 i gol presi). Intanto continuano a piovere complimenti: al coro si è unita la voce della Polisportiva1871. "A nome della Polisportiva – si legge nella nota del presidente Antonio Saccone –, desidero esprimere le più sincerezioni al Siena Fc per l’ottenimento della promozione al campionato di serie D. In soli sette mesi, gli atleti e tutto lo staff, hanno compiuto un’impresa magistrale, degna di nota e che porta in alto il ...