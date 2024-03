Spread | debito e rating Il salto di qualità che manca all’Italia

Orgoglio italiano/ Il percorso per ridurre lo Spread “politico” - Sono pochi i termini economici che sono entrati nel dibattito collettivo come la parola “Spread”. Forse non tutti sanno esattamente cosa significa: e, per loro, è utile ...ilmessaggero

Giorgetti rivendica con Meloni successo Spread e BTP Valore. E loda anche tassa extraprofitti banche - Il ministro dell’Economia e del Tesoro Giancarlo Giorgetti si è fatto portavoce oggi di tutta la soddisfazione manifestata più volte dal governo Meloni per il trend al ribasso dello Spread, per quei B ...finanzaonline

Giorgetti: "Per extra tassa banche o web rischio scure Consulta" - (Teleborsa) - Il contenuto della campagna di comunicazione relativa all'emissione dei cosiddetti Btp Valore (Marattin - IV-C-RE); le iniziative normative in materia di potere sanzionatorio dei comuni ...finanza.repubblica