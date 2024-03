Sport in tv oggi giovedì 21 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 21 marzo 2024)21ci aspetta una giornata ricca di. Grande spettacolo con i Mondiali di pattinaggio artistico e i Mondiali di curling femminile, prosegue il Masters 1000 di Miami per gli amanti del tennis, Trento e Civitanova si sfidano nella semifinale di ritorno della Champions League di volley maschile. Da non perdere l’abbuffata di ciclismo con Brugge-De Panne, Volta Catalunya, Settimana Coppi & Bartali. L’Italia affronterà il Venezuela in un’amichevole di calcio, spazio alla Coppa del Mondo di skeleton, all’Eurolega di basket, ai tornei di golf della settimana, senza dimenticarsi di salto con gli sci e snowboard. Si giocano i playoff di qualificazione agli Europei di calcio, da non perdere la Coppa del Mondo di tuffi e lo snooker. Di seguito il calendario completo, il...