Sport in tv giovedì 21 marzo | programma e orari di tutti gli eventi

(Di giovedì 21 marzo 2024) La giornata di oggi,21, sarà ricca diivi. Prosegue il 1000 combinato di Miami. Farà il suo esordio Lorenzo Sonego, che se la vedrà con Evans. Eurolega in campo con quattro partite. Non ci sono squadre italiane impegnate. Alle 20.30, il Real Madrid giocherà sul campo del Partizan. Occhi sul Baskonia, appena dietro la Virtus in classifica, impegnato alle 19.00 a Kaunas contro lo Zalgiris. Ci saranno le qualificazioni agli Europei 2024. Sei sfide in. Alle 18.00 Georgia-Lussemburgo. Alle 20.45 le altre cinque. La Polonia affronterà l’Estonia in casa. Match difficile da pronosticare quello tra Bosnia e Ucraina. C’è la Champions League di volley, con il ritorno di Lube-Trento (all’andata 3-1 per Trento) alle 20.30.Face.