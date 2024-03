Sport e Salute | Anci e Credito sportivo incontrano gli enti locali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Un ciclo di incontri partito da Milano per aiutare i rappresentati deglia promuovere la praticaiva in tutta Italia.e Istituto per ilivo hanno avviato una serie di evper fornire informazioni concrete sui finanziamper l’impiantisticaiva, sulle opportunità per l’efficientamento energetico, sui bandi in corso e su tutti gli struma disposizione del sistema. Iniziato in questa settimana a Milano, Brescia e ieri Como, il ciclo proseguirà a Torino (28 marzo), Roma (11 aprile), Firenze (18 aprile), Genova (19 aprile) e Ancona (19 aprile), poi via via in tutte le Regioni.