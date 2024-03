“Spero di essere di esempio” | Veronica Perparini di nuovo madre a 53 anni e il suo augurio alle donne

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 21 marzo 2024)Peparini ha lanciato un messaggio di speranza a tutte le. Dopo la nascita delle due gemelle Ginevra e Penelope, arrivata alla fine di una gravidanza complicata, la coreografa 53enne ha scritto un dolce post Instagram con unfuture mamme. “Ed ecco qui, sono mamma di quattro figli ed è una gioia immensa per me ma sono di conseguenza emozionata e felice per Andreas e le nostre famiglie”, ha scritto, a corredo di una carrellata di foto e video delle piccole. “di poter dare forza e coraggio, didie speranza per tanteche desiderano diventare mamme senza aver paura di nulla e di nessuno. Mai avrei pensato che la vita mi potesse dare tanto e mai avrei pensato che sarei stata così coraggiosa e forte”, ha ...