Spalletti | «Euro 2024 | attenti al campionato! Serve Italia moderna»

(Di giovedì 21 marzo 2024)ha parlato alla vigilia di Venezuela-, partita che andrà in scena al Chase Stadium di Fort Lauderdale (Florida, Stati Uniti). Il Commissario Tecnico azzurro tiene alta l’attenzione sul rush finale in, mandando un messaggio forte e chiaro a chi desidera partecipare aPROVE – Lucianoalla vigilia di Venezuela-, la prima delle due amichevole americane, annuncia prove ed esperimenti: «Ormai c’è questa apertura di andare ad essere calciatori e squadre che sanno interpretare più moduli e sistemi di gioco all’interno della stessa partita, dobbiamo fare qualcosa di moderno. Prima avevamo poco tempo e ci siamo focalizzati solo su un sistema perché c’era da mettere a fuoco. Ora avendo questo spazio delle due amichevoli bisogna ...

Italia, Spalletti: 'Caso Acerbi-Juan Jesus Se ne parla più di quanto sia avvenuto'. E vara il cambio modulo - L`Italia torna in campo e lo fa negli Stati Uniti. Giovedì 21 marzo, alle ore 22 italiane, gli Azzurri affrontano al `Chase Stadium` di Fort Lauderdale - casa.calciomercato

Spalletti: «Barone in 5 anni ha influenzato il calcio più di tanti altri che non hanno fatto niente» - Spalletti: «Barone in 5 anni ha influenzato il calcio più di tanti altri che non hanno fatto niente». Le dichiarazioni Spalletti, Ct della Nazionale, attraverso il profilo Twitter della Nazionale ha r ...juventusnews24

Italia, Spalletti cambia modulo: 'Dobbiamo provare cose nuove. Convocati Valutiamo anche altri' - L`Italia torna in campo e lo fa negli Stati Uniti. Giovedì 21 marzo, alle ore 22 italiane, gli Azzurri affrontano al `Chase Stadium` di Fort Lauderdale - casa.calciomercato