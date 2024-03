Soulé | 'Mi piacerebbe avere una possibilità alla Juve ma sogno la Premier League'

Soulé: "Olimpiadi un sogno, Juve non so cosa succederà": Le parole di Matias Soulè sul suo futuro: "Mi piacerebbe restare alla Juve, ma al momento non so ancora cosa succederà" Intervistato da DSports, Matias Soulé ha parlato del suo possibile ritorno in futuro alla Juve e non solo. Di seguito le sue ...

Il Milan inciampa a Salerno e avverte Inter e Juve: occhio alle trappole delle provinciali. Roma - Napoli il big match della sera: ... Romagnoli e Monterisi nel reparto arretrato, Brescianini, Barrenechea e Gelli in mediana, Soulé, ... Ora, con la stessa sincerità, dico che mi piacerebbe rimanere e lottare con tutte le difficoltà, le ...