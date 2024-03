Sostenibilità | Pnrr | rinnovabili e decarbonizzazione Ex Ilva | convegno a Taranto

Engineering: Cda approva bilancio consolidato 2023, ricavi di gruppo in aumento del 18%: ... in linea con quanto indicato nel Pnrr - Missione 6 Componente 1 sub - investimento 1.2.3 "... In ambito esg, Engineering ha confermato la sua partnership con la Fondazione per la Sostenibilità Digitale; ...

DdL Calderoli, GIMBE: "Punto di non ritorno nell'equità dell'assistenza sanitaria tra le Regioni italiane": ... per la grave crisi di sostenibilità del SSN, non possono aumentare in maniera illimitata la ... Il PNRR persegue il riequilibrio territoriale e il rilancio del Sud come priorità trasversale a tutte le ...