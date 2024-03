Sostenibilà e ironia Le lezioni green di Silvia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) Non solo il riciclo, ma anche dove investiamo i risparmi e la parità di genere sono collegati alla salute del pianeta e delle persone. "La sostenibilità è fra noi, ma forse ancora non lo sappiamo" spiegaMoroni, che sui social "S-parla" di sostenibilità in modo chiaro, diretto e frizzante dando spiegazioni e consigli pratici. Sul suo profilo Instagram e TikTok crea contenuti unici, ironici e di edutainment a tema. Dal cibo alla raccolta differenziata, con @ParlaSostenibile usa le parole, la voce e l’immagine per raccontare la sostenibilità. Anche nel suo libro "Parla sostenibile. Poche (tante) parole per diffondere il verbo" (Slow Food Editore), racconta concretamente cosa fare. "Ogni nostra scelta – spiega - influenza i grandi numeri del cambiamento climatico. Cosa mangiamo, come conferiamo i rifiuti, come ci ...