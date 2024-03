Sostegno alla svolta tecnologica della Packaging Valley con soluzioni assicurative ad hoc

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2024) di Achille Peregotavola rotonda di QN parteciperà anche Cecilia Bavera, Responsabile Direzione regionale Emilia Est-Romagna di BPER Banca. I settori del trasporto,logistica e del, come spiegherà durante l’incontro Cecilia Bavera, partendo dall’osservatorio privilegiato di una banca fortemente radicata sul territorio come BPER, "sono trainanti per l’economiaregione e non solo. I dati del 2023 hanno registrato crescite importanti e la, che comprende oltre 600 aziende, esprime fatturati in continua espansione". "Le eccellenze del territorio – illustra Bavera (nella foto in basso) – influenzano da sempre il settore con politiche di ricerca e sviluppo specifiche che garantisconoall’avanguardia, attente anche alle ...