Soria | muro contro muro | Stop alla maxi variante Raccolte oltre mille firme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 21 marzo 2024) "No cemento". "No,chiusura di via Caboto". "No imbuto in via Agostini". Ieri sera, per trovare la sede della protesta dei cittadini diladi Largo Tre Martiri, bastava seguire gli striscioni appesi, bianco su nero, a caratteri cubitali con pochi, ma efficaci slogan. L’appuntamento deini si è tenuto nella sala parrocchiale e non più in biblioteca a Baia Flaminia. Certamente i tre grandi striscioni torneranno utili anche per le prossime mobilitazioni tra cui i banchetti per continuare a raccogliere le– ad oggi– e per testimoniare, con forza, il proprio dissenso in occasione del Consiglio comunale, lunedì prossimo. L’inè stato effervescente, animato da una sessantina di ...