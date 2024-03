Sopravvissuti | recensione | Denis Menochet e Zar Amir Ebrahimi in fuga dall’intolleranza

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 21 marzo 2024) La nostradi, opera prima di Guillaume Renusson vincitrice dello scorso Rome Independent Film festival conMénochet e Zar: un bel survival thriller che si nutre dei boschi e della neve, dove il male provieneOgni tanto film comefanno capolino in sala per ricordarci di come il cinema, specialmente quando ha una logica e una ragione dietro, possa far luce sugli angoli oscuri della società nel modo più semplice e diretto possibile. L’esordio di Guillaume Renusson non è infatti nient’altro che una caccia all’uomo, o meglio alla donna, di grande semplicità formale e interpretata dai bravissimiMénochet e Zarche però sa come ...