Sophia Loren apre un ristorante a Hong Kong e ne ha già 4 in Italia

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 21 marzo 2024)sta arrivando a: undedicato all’attricena sta per essere aperto nella metropoli asiatica. L’apertura dellaHouse, questo il nome del, è fissata per metà aprile nel quartiere di Wan Chai, e sarà la prima filiale internazionale della catena già presente in. LaHouse aprirà nel famoso Woo Cheong Pawn Shop, un edificio storico diche in passato ospitava ildi moderna cucina “british” The Pawn. Il locale renderà omaggio all’degli anni ’60 e ’70, il periodo in cui...