«Sono sul tetto | piove ed è scivoloso» Al funerale di Gionatan il papà fa ascoltare l' ultimo audio del figlio prima di morire

Una piazza colma di bare . A Roma , in piazza del Popolo , sono state posizionate 1040 casse da morto. Una per ogni vittima sul lavoro . L'iniziativa è stata organizzata dalla Uil per richiamare ... (ilgiornaleditalia)

"Noi crediamo nell'Europa. E crediamo in una difesa europea. Gli eurobond per la difesa sono una buona idea, così come è stato fatto per il Covid . La difesa europea è un percorso che necessita anche ... (quotidiano)

MEDIO ORIENTE: Cina e Russia, accordo con Houthi su Mar Rosso - Bloomberg - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente: 13,20 - Gli Houthi yemeniti hanno detto alla Cina e alla Russia che le loro navi posSono attraversare il Mar Rosso e i ...msn

ULTIM'ORA-MEDIO ORIENTE: 31.988 palestinesi uccisi in offensiva Iseaele a Gaza da 7/10 - ministero - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente: 10,10 - Oltre 31.988 palestinesi Sono stati uccisi e 74.188 feriti nell'offensiva militare israeliana contro Gaza dal ...msn

Lite su WhatsApp finisce in rissa davanti all'asilo, sette mamme denunciate - Lite in un 'gruppo whatsapp delle mamme', dalla discussione virtuale a quella reale. 7 donne si affrontano a suon di botte davanti ad un asilo. Molti bambini tra gli spettatori. Denunciate per rissa..informazione