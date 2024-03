“Sono morta ma non mi sono arresa” il video postumo di Paola dopo il suicidio assistito in Svizzera

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 21 marzo 2024) "La morte assistita non significa arrendersi. In realtà, si tratta di riprendere il controllo. Non si tratta della morte. È una questione di dignità" ha spiegatoMarra, la 53enne londinese che ieri si è sottoposta ainuna lunga battaglia contro il cancro e a favore di una legge sulla morte assistita anche nel Regno Unito.