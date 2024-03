Sofia Goggia torna a parlare dell’infortunio | “I primi 20 giorni sono stati duri | avevo dolori lancinanti”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 21 marzo 2024) “In passato mirotta delle ossa ma mai ho subito una frattura complicata come quella avuta il 5 febbraio. Mispaccata la tibia in più parti, l’osso era molto frammentato. L’intervento è riuscito perfettamente e questo è un buon punto di partenza. I20stata malissimo, emotivamente ma anche a livello di dolore fisico”. Lo ha detto la sciatrice azzurrain un incontro online con i media a 45dal grave infortunio subìto nel corso di un allenamento a Ponte di Legno lo scorso febbraio. “Nel momento in cui stavo ancora ‘strisciando’ sulla pista e non mi ero ancora fermata dalla caduta, nonquasi riuscita a pensare a nulla, pervasa da un senso di sgomento e dispiacere enorme. È stato ...