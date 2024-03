Sofia Goggia | studio e riabilitazione dopo l’infortunio | “Ho dato 2 esami universitari e ne sto preparando altri 4 I miei progetti per il futuro non cambiano”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 21 marzo 2024) A 45 giorni dall’ennesimo infortunio che l’ha costretta a uno stop forzato, la sciatrice azzurracondivide sui social i suoi progressi. La 31enne bergamasca torna a sorridere e a fareper il, non solo sportivi ma anche, come racconta lei stessa. "Quando uno sportivo è fermo per infortunio la giornata diventa infinita. Così mi sto dedicando alloo – racconta la–. In queste settimane ho sostenuto duee nei prossimi mesi ne ho in calendario almenoquattro. È stata la mia settima operazione chirurgica, per farmi forza ho pensato al fatto che nel mondo esistono drammi ben più grandi del mio, ho affrontato una panoramica più ampia", ha aggiunto ...