Sofia Goggia racconta l' infortunio Ho visto tutto nero

(Di giovedì 21 marzo 2024) "Non voglio affrettare i tempi di recupero, ma non è detto che debba aspettare i canonici sei mesi" MILANO - Venti giorni di buio, tra dolori e unlungo, lunghissimo.hato il calvario iniziato il 5 febbraio in Val Camonica, durante un allenamento in cui la sciatrice

Federica Brignone ha vinto il superG di Saalbach e ha allunga to in testa alla classifica delle italiane più vincenti di tutti i tempi nella Coppa del Mondo di sci alpino . La fuoriclasse valdostana ... (oasport)

“In passato mi sono rotta delle ossa ma mai ho subito una frattura complicata come quella avuta il 5 febbraio. Mi sono spaccata la tibia in più parti, l’osso era molto frammentato. L’intervento è ... (sportface)

Goggia: "Per darmi forza ho pensato che non ero sotto le bombe di Gaza" - Le parole della sciatrice azzurra sull'infortunio e sui tempi di recupero: "Non è facile ma voglio guarire e tornare sugli sci" ...tuttosport

Pagina 2 | Goggia: "Per darmi forza ho pensato che non ero sotto le bombe di Gaza" - Le parole della sciatrice azzurra sull'infortunio e sui tempi di recupero: "Non è facile ma voglio guarire e tornare sugli sci" ...tuttosport

Goggia: “Il recupero procede secondo i programmi, ho sofferto tanto ma guardo al futuro” - Quarantacinque giorni dopo la frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro rimediata nel corso di un allenamento di gigante a Pontedilegno, Sofia Goggia ha fatto il punto ...fisi