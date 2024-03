Sofia Goggia | “Mi sono spaccata la tibia in più parti Per farmi forza mi sono detta ‘non sono sotto le bombe di Gaza’”

(Di giovedì 21 marzo 2024) “In passato mirotta delle ossa ma mai ho subito una frattura complicata come quella avuta il 5 febbraio. Milain più, l’osso era molto frammentato”. Così la sciatrice azzurrain un incontro online con i media online racconta l’infortunio di 45 giorni fa, rimediato durante un allenamento di slalom gigante a Temù in provincia di Brescia, dove si stava preparando per la Coppa del Mondo. La 31enne campionessa bergamasca ha riportato la frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilonele destro. E parlando alla stampa ripercorre proprio quei momenti: “I primi 20 giorni ero emotivamente e profondamente disperata. So che nel mondo ...

