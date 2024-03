Sofia Goggia | “Dopo l’infortunio notti insonni e sofferenza Torno sugli sci in meno di 6 mesi”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 21 marzo 2024) Bergamo. Lo sgomento, la paura, il dolore, le. Il lavoro, la speranza di rivedere presto la luce. 45 giornil’ennesimo grave infortunio della sua carriera,torna a parlare, rivivendo quei momenti difficilissimi che l’hanno portata a subire la settima operazione della sua carriera. Era il 5 febbraio, si trovava nel comprensorio di Ponte Di Legno, stava allenandosi. “È stato difficile da accettare: un conto è farsi male in gara a 140 km all’ora. Stavolta è stato diverso: ero in forma, venivo da un weekend italiano faticoso, mi ero presa alcuni giorni di riposo, per poi farne due di ripresa. Ho fatto scelte per evitare che queste situazioni succedessero, invece mi sono ritrovata su un letto d’ospedale a sperare che tutto andasse bene”. Nei giorni scorsi la 31enne bergamasca ...